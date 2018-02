Evaristo deve mudar esquema do Fla O técnico Evaristo de Macedo deve optar pelo retorno do esquema com dois volantes no clássico contra o Fluminense, sábado, pelo Campeonato Carioca. A partida decide um dos finalistas da competição e o treinador do Flamengo não gostou da atuação do seu time nos últimos jogos, quando escalou apenas um jogador especialista na marcação. "É muito provável que escale dois volantes. Mas isso não quer dizer que o time vai ficar mais defensivo", afirmou Evaristo, destacando que, com essa formação, o lateral-esquerdo Athirson e o meia Felipe terão mais liberdade para atacar.