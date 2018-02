Evaristo é demitido do Flamengo A goleada sofrida contra o Fluminense, na tarde de sábado, por 4 a 0, no Maracanã, e a conseqüente eliminação do Estadual do Rio de Janeiro causaram a demissão do técnico Evaristo de Macedo na manhã deste domingo. Segundo informações da Rádio Globo, o treinador foi informado da decisão e já não faz mais parte do Flamengo. Os mais cotados para assumirem o cargo são Mário Sérgio, do São Caetano, e Oswaldo de Oliveira, do São Paulo.