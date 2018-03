Evaristo está preocupado com estréia A delegação do Vasco chegou nesta segunda-feira em Fortaleza, onde fará sua estréia na Copa dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG. Os jogadores foram recepcionados no aeroporto, por cerca de 100 torcedores, que fizeram uma grande festa. A equipe vascaína está no Grupo C ao lado do time mineiro, do Palmeiras e Bahia. O técnico Evaristo de Macedo considera o Atlético-MG como o adversário mais difícil, na primeira fase, pelo fato de ser a estréia do Vasco na Copa dos Campeões. "Numa competição desse porte, o time tem que começar vencendo, porque senão a situação fica complicada", afirmou o treinador. O atacante Léo Guerra, contratado ao Friburguense, é o jogador que mais vem agradando ao técnico Evaristo. "Tenho prestado bastante atenção às orientações do treinador para fazer o melhor dentro de campo", disse o atleta.