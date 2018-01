Evaristo estréia amanhã no Bahia O Bahia muda em três posições para a partida diante do Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário. A equipe baiana precisa apenas de um empate para garantir vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1. O novo técnico Evaristo de Macedo, que foi contratado na segunda-feira para substituir o demitido Bobô, ainda não vai ficar no banco de reservas - ele estará numa cabine do estádio, orientando o auxiliar-técnico Gil Sergipano. O zagueiro Valdomiro retorna à equipe na defesa. No meio-de-campo, Neto substitui Ramos, enquanto Cláudio ganhou a vaga de Marcelo Nicásio no ataque. O meia Paulo Sérgio deve voltar ao time titular depois de se recuperar de uma forte gripe. Já o volante Jair irá cumprir suspensão.