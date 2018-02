Evaristo estréia bem no Atlético-PR O Atlético Paranaense não jogou bem, mas conseguiu vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. As expulsões dos flamenguistas Fabiano e Fábio Júnior foram primordiais para o resultado. O Atlético também teve Jancarlos expulso. O resultado mantém o Flamengo no 18º lugar, com 31 pontos, enquanto o Atlético passa para 14º, com 36. O Flamengo começou o jogo com domínio total e estava perto de marcar seu gol, quando, aos 21 minutos, o volante Fabiano recebeu o segundo cartão amarelo. "Achei injusto o primeiro", reclamou. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo ainda continuava taticamente melhor. No entanto, o goleiro Diego foi surpreendido numa cobrança de falta de Jancarlos aos 35 minutos, colocando o Atlético na frente. O time da casa continuou embolado e o Flamengo forçando o ataque, mas a competência do meia atleticano Ferreira falou mais alto aos 43 minutos, quando ele limpou a jogada e tirou a bola do alcance do goleiro. O Flamengo não perdeu o ímpeto no segundo tempo. A expulsão de Jancarlos, aos 21 minutos, facilitou o trabalho do time carioca. Mas as pretensões foram por terra quando Fábio Júnior foi expulso aos 25 minutos. No fim do jogo, o técnico Evaristo de Macedo colocou em campo o atacante Dagoberto, que não joga uma partida completa há mais de um ano. "É uma alegria grande. Quando se tem uma família como a minha e amigos, supera-se tudo", disse.