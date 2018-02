Evaristo estréia no Atlético-PR O técnico Evaristo de Macedo no banco e o atacante Aloísio, novamente em campo, são as novidades do Atlético-PR na partida deste domingo, às 18h10, contra o Flamengo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em situação um pouco melhor que a do rival - 33 contra 31 pontos - o time pretende fazer valer mais uma vez o fato de jogar em seu estádio. "Aumenta a responsabilidade porque a cobrança é maior", alertou o novo técnico. Após quase dois meses recuperando-se de uma contusão na coxa direita, Aloísio ganhou o lugar de Dênis Marques no ataque. Terá como companheiro Finazzi, que espera um jogo muito equilibrado. "Não vejo o Flamengo tecnicamente mais frágil que a gente, como não vejo o Atlético mais fraco que o Santos, que o Internacional ou que o Corinthians", ressaltou. "Precisamos ter muito respeito e, dentro de campo, ir para frente".