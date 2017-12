Evaristo exalta reforços no Vasco O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, apelou para a psicologia com o objetivo de sanar os problemas de elenco da equipe. Com a perda de seus principais jogadores, o treinador vem recebendo como reforços jogadores sem expressão, contratados nos clubes do interior do Rio. "Vou tentar mostrar a eles que agora estão em um grande clube. Não podem se comportar como se estivessem no Bangu ou Americano", disse Macedo. "Agora, eles deixaram de ser pedra e passaram a ser vidraça."