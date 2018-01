Evaristo fica no Flamengo em 2003 Evaristo de Macedo continuará no cargo de técnico do Flamengo na próxima temporada. Ele acertou hoje sua permanência e já começou a pensar na reformulação do elenco. De acordo com o presidente Hélio Ferraz, o Rubro-Negro está inovando já que, normalmente, quando há mudança de diretorias nos clubes brasileiros, acontece a tradicional troca de técnicos. Já a situação do atacante Liédson continua indefinida. Na reunião entre os dirigentes do Flamengo com os do Prudentópolis, clube dono dos direitos federativos do jogador, surgiu um impasse salarial. Liédson recebe, atualmente, R$ 30 mil de salários e seu procurador, Vinícius Mendes, pediu um aumento para R$ 120 mil. A diretoria Rubro-Negra propôs R$ 50 mil. Uma cláusula no contrato versa que, se o Flamengo manifestar o interesse na permanência do jogador e pagar duas parcelas de R$ 150 mil no início de 2003, poderá ficar com Liédson até junho. O Cruzeiro, que também tem interesse na contratação do atacante, ofereceu R$ 60 mil de salário.