Evaristo não deve ficar mais no Fla A diretoria do Flamengo não confirmou a demissão do técnico Evaristo de Macedo, após a derrota por 4 a 0 para o Fluminense, neste sábado, resultado que eliminou o Rubro-Negro do Campeonato Carioca. Os dirigentes deixaram o Maracanã rapidamente. Mas conselheiros do clube acreditam que o afastamento deve ser confirmado nas próximas horas e que Mário Sérgio poderá ser o substituto de Evaristo de Macedo.