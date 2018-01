Evaristo não fará exigências ao Fla A reunião prevista para hoje entre o conselho diretor de Futebol do Flamengo e o técnico Evaristo de Macedo não aconteceu. Na semana passada, o gerente de Futebol, Jairo dos Santos, havia informado sobre esse encontro, mas o treinador disse que não foi comunicado pela diretoria. "Passei o fim de semana fora do Rio e só cheguei hoje às 12 horas. Não tive nenhum contato com o Jairo", afirmou Evaristo. Ele disse que não fará exigências para permanecer no clube. "Estou de férias, embora já esteja fazendo os preparativos para a próxima temporada." Em relação ao atacante Liédson, a situação deve ser resolvida na quinta-feira. O procurador do jogador, Vinícius Mendes, virá a Gávea para uma reunião com a direção do Flamengo. De acordo com ele, o atleta merece um aumento salarial por causa da sua valorização no futebol. Vinícius quer ainda o pagamento dos salários atrasados. Caso não fique no Rubro-Negro, Liédson tem proposta do Cruzeiro.