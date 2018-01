Evaristo otimista com Fla para 2003 O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, considerou "proveitosa" a reunião entre a comissão técnica e os membros do Departamento de Futebol do clube. Ele demonstrou otimismo com o futuro da equipe em 2003 e gostou dos nomes dos possíveis reforços apresentados pelos dirigentes. Evaristo só frisou que necessita de quatro jogadores, mas não foram citados nomes e nem posições com a intenção de se evitar problemas nas negociações. O diretor de Futebol, Bernardo Amaral, admitiu que o clube já iniciou os contatos com os possíveis contratados. De acordo com o dirigente, são todos com perfil de titulares. Nesta segunda-feira, o Flamengo apresentou Francisco Gonzalez como o seu novo preparador-físisco. Ele já trabalhou com Evaristo no mundo árabe e substituirá Manoel Faleiro. Gonzalez também acumulará a função de auxiliar-técnico.