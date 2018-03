Evaristo pede reforços no retorno A delegação do Vasco chegou nesta segunda ao Rio de Janeiro após a eliminação da equipe na Copa dos Campeões. O técnico Evaristo de Macedo disse que o saldo da competição foi positivo, apesar dos resultados negativos. Mesmo assim, ele pediu a contratação de dois reforços. Além disso, o treinador fará um relatório sobre os jogadores contratados de Americano, Friburguense e Francana para saber com quais contará no Campeonato Brasileiro. Evaristo também pediu à diretoria do Vasco uma punição ao meia Léo Lima, que foi expulso na derrota para o Bahia, por 1 a 0. Além disso, o treinador não gostou da atitude do jogador que, ao sair de campo, foi vaiado e acabou jogando uma garrafa de água na torcida. Contrato - Com a eliminação na Copa dos Campeões, o meia Ramon ainda não sabe se ficará no Vasco. O jogador assinou contrato com término para depois da competição. "Vou conversar com a diretoria para resolvermos esta situação, até porque daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro", afirmou Ramon. Ele negou que tenha recebido uma proposta do Werder Bremem, da Alemanha.