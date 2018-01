Evaristo preocupado com ataque do Fla O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, demonstra preocupação com a formação do ataque para a temporada de 2003. Ele não acredita que o atacante Liédson vá atuar pela equipe neste ano, mesmo com o clube tendo obtido uma liminar da Justiça impedindo o atleta de se transferir para qualquer time brasileiro. Atualmente, Evaristo conta apenas com Zé Carlos e Roma, este último com o futuro incerto no Flamengo. A solução para o setor pode estar na negociação do volante Vampeta. A diretoria flamenguista negocia uma troca do volante pentacampeão mundial com o Cruzeiro pelos jogadores Jorge Wagner e Marcelo Ramos. ?São dois bons jogadores que foram titulares do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro?, elogiou Evaristo, que vetou a contratação de Joãozinho, também do time mineiro, por considerar que o Flamengo já possui atletas com as mesmas características. O empresário de Vampeta, Reinaldo Pitta, ainda tenta negociá-lo com o futebol do exterior.