Evaristo quer a volta de Felipe O técnico Evaristo de Macedo defendeu a volta do lateral-esquerdo Felipe ao Vasco. Ele disse não saber como o jogador está fisicamente e que irá avaliá-lo melhor na sua reapresentação. Felipe está prestes a acertar o seu retorno a São Januário, depois de ter brigado com a direção do clube por causa de pagamentos atrasados. Evaristo deseja escalar Felipe no meio-de-campo, exercendo a função que vinha sendo feita pelo meia Juninho Paulista, que foi para o rival Flamengo. Na lateral esquerda, o treinador espera por Gilberto, que ainda não renovou o contrato. Os atacantes Romário e Euller só devem ter as suas situações resolvidas na próxima semana. Enquanto isso, o técnico vascaíno vai utilizando o que tem à disposição: Ely Thadeu e Souza. Provavelmente, Evaristo não contará com as suas duas estrelas do ataque na estréia no Torneio Rio-São Paulo, no dia 20, contra a Ponte Preta.