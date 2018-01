Evaristo recusa convite do Barcelona O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, por pouco não se transformou em mais um desfalque da equipe para a partida contra o Volta Redonda, domingo, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O treinador recebeu um convite do Barcelona para assistir ao jogo da seleção brasileira contra a seleção da Catalunha. "Era uma viagem muito apertada. Viajaria hoje à noite, assistiria o jogo e teria que voltar no domingo por que não consegui passagem", contou Evaristo. O treinador disse que sempre é convidado para eventos em Barcelona por ter atuado pela equipe catalã. "Eu deixei uma boa impressão lá, na época em que fui jogador", afirmou Evaristo. "Infelizmente não fui aos dois últimos eventos e não poderei comparecer a esse." Em relação ao meia Felipe, que não atuou na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, porque pretende deixar o clube, Evaristo disse pretender escalá-lo. Caso o jogador não queira jogar, o treinador irá passar o caso para a diretoria.