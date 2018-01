Evaristo: Sergipe não me surpreendeu O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, afirmou hoje não ter ficado surpreso com a boa atuação do Sergipe na derrota por 2 a 1 para a equipe vascaína, pela Copa do Brasil. O treinador revelou que havia feito um alerta ao time sobre o perigo dos times nordestinos. "Essas equipes estão contando com jogadores que foram criados nas categorias de base de clubes do Sul e Sudeste e que não deram certos nesses times", afirmou Evaristo. "Eles não são tão brilhantes tecnicamente, mas com grande potencial, acabam querendo mostrar serviço." O treinador citou como exemplo o Asa-AL, que eliminou o Palmeiras.