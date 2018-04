Evaristo tem dúvidas no Vasco O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, ainda não escalou o time para o jogo contra o São Paulo, domingo, pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo. Ele ainda não sabe quem substituirá o volante Jamir, com dores musculares. No ataque, o treinador poderá escalar a dupla titular com Romário e Euller. O atacante Donizete ainda não está em boas condições físicas, mas poderá ficar no banco de reservas.