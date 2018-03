Evaristo tem pouco tempo para acertar Bahia Contratado para o lugar do demitido Bobô, o técnico Evaristo de Macedo teve apenas um dia de trabalho para arrumar a equipe do Bahia para o jogo deste sábado, contra o Grêmio, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. O time baiano faz uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro, tendo perdido quatro partidas, empatado outra e vencido só uma. Evaristo só deve divulgar a escalação nos vestiários do estádio, pois precisa conversar muito com a comissão técnica que comandou o Bahia após a saída de Bobô no fim de semana passado. O novo treinador assistiu à eliminação do time na Copa do Brasil, na quarta-feira, com a derrota para o Vasco no Rio. Ele elogiou algumas características da equipe, mas admitiu que precisa melhorar muito a marcação defensiva. O volante Jair retorna, depois de cumprir suspensão automática, enquanto o meia Preto não joga por estar suspenso.