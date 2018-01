Evaristo tem problemas no Vasco Em busca do título inédito e da vaga na Copa Libertadores da América de 2003, o Vasco estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, contra o Sergipe, às 21h45, em Aracaju. A equipe carioca quer vencer o adversário por dois gols de diferença, para não ser forçada a realizar o jogo de volta. O técnico Evaristo de Macedo tem alguns problemas para escalar o time do Vasco e decidiu não poupar ninguém. Até o atacante Romário trocou a folga de carnaval e foi treinar na segunda-feira em São Januário. "É uma competição importante para nós e vamos tentar vencê-la", justificou o artilheiro vascaíno. Evaristo não esconde que gostaria de eliminar o jogo de volta, mas primeiro é preciso assegurar a vitória em Aracaju. Ele alertou os jogadores do seu time para a necessidade de terem atenção com a marcação, principalmente porque o Sergipe é um adversário desconhecido. "Toda a vantagem que conseguirmos nessa competição será lucro", afirmou o meia Felipe. Com alguns problemas de contusão, Evaristo ainda não definiu a escalação do time. No meio-de-campo, Gomes e Rodrigo Souto brigam pela vaga de Donizete Oliveira, que está com dengue. Já no ataque, Ely Thadeu e Donizete disputam o lugar de Euller, que ainda não se recuperou de uma contusão no pé. "Vou tentar fazer o possível para marcar gols e ajudar o Vasco. Mas se o treinador optar por outro companheiro, estará tudo bem", afirmou Ely Thadeu, que vem recebendo vários elogios de Romário, a principal estrela do time.