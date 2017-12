Evaristo: Vasco está quase pronto O Vasco derrotou nesta sexta-feira o São Cristovão, por 4 a 0, num jogo-treino em São Januário. Os gols foram marcados pelo atacante Léo Guerra, os meias Léo Lima e Ramon e o lateral-direito Wellington. O técnico Evaristo de Macedo gostou da atuação da equipe e está confiante para a estréia na Copa dos Campeões, dia 3 de julho, contra o Atlético-MG. "A base já está praticamente definida e só faltam alguns detalhes", afirmou Evaristo. O treinador elogiou a atuação do atacante Léo Guerra. "Ele vem atuando muito bem e marcou um gol." A diretoria do Vasco ainda espera anunciar nos próximos dias a contratação de alguns jogadores do Americano, vice-campeão estadual. O zagueiro Marcelo, o meia Wellington, o lateral-esquerdo Wederson e os atacantes Luciano Viana e Washington interessam ao clube.