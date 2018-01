Evaristo volta ao Atlético após 9 anos O técnico Evaristo de Macedo, de 72 anos, está volta ao Atlético-PR, depois de 9 anos, para tentar repetir a atuação anterior, quando conseguiu levar o time às quartas-de-final do Campeonato Brasileiro de 1996, ficando em oitavo lugar. "Tivemos uma boa passagem e vamos ver se a gente consegue repetir", disse o novo treinador, contratado para substituir Antônio Lopes, que foi para o Corinthians. Apesar do mau tempo no Rio de Janeiro, onde mora atualmente, Evaristo de Macedo viajou a Curitiba e já foi apresentado aos jogadores do time paranaense na tarde desta terça-feira. O treinador disse que vem acompanhando pela televisão o Campeonato Brasileiro, no qual o Atlético ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos. "Este ano não estava muito disposto a trabalhar e as propostas também não foram de clubes da primeira linha, de frente", afirmou Evaristo, ao justificar porque estava desempregado. "A chegada ao Atlético é a grande oportunidade de voltar ao futebol." Evaristo de Macedo é o sexto técnico que passa pelo Atlético só este ano. Antes dele, estiveram no clube Antônio Lopes, Borba Filho, Lio Evaristo, Edinho e Casemiro Mior.