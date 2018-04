Evento em São Paulo discute desafios da Copa 2014 no Brasil

Autoridades do governo e empresários do setor de infra-estrutura se reuniram nesta quinta-feira em São Paulo para discutir os planos que deverão ser adotados para a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Para o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), José Roberto Bernasconi, os desafios vão além da Copa do Mundo e é preciso aproveitar o interesse em torno do evento para mobilizar a sociedade no desenvolvimento do País. "Temos de criar o PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] da Copa", defendeu Bernasconi. Estudo recente divulgado pelo Sinaenco indica que 80% dos principais estádios brasileiros, candidatos a sediarem a Copa de 2014, necessitam de reformas estruturais, já que a maioria foi construída entre as décadas de 50 e 70. No último domingo, 23, o País registrou um dos piores acidentes em um estádio de futebol, quando parte da arquibancada da Fonte Nova, em Salvador, desabou, resultando na morte de sete torcedores. A tragédia na Bahia repercutiu negativamente em todo o mundo. Para a Copa, Bernasconi alertou que a formação de pessoal qualificado no setor de projetos exige, no mínimo, cinco anos, o que indica a necessidade de planejamento e desembolso de recursos para os investimentos. Ele avaliou, ainda, que o Brasil precisa dar continuidade aos investimentos para que o Mundial possa ser realizado sem transtornos. O evento desta quinta-feira na capital paulista também discutiu as metas estabelecidas no PAC, lançado no início deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que prevê investimentos em áreas fundamentais para o sucesso da Copa no Brasil.