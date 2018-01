Everaldo aumenta confiança do Ituano O Ituano não perdeu a esperança de chegar ao título do Superpaulistão. Apesar do inesperado empate por 2 a 2 em casa, o campeão paulista de 2002 mantém a confiança, reforçada com a volta do volante Everaldo, que cumpriu suspensão e participará do jogo decisivo contra o São Paulo, quinta-feira, às 16 horas, no Morumbi. Quem vencer ficará com o título da competição, que todos - técnico, jogadores e dirigentes - no clube fazem questão de ressaltar que não se trata do Campeonato Paulista. "É só um torneio organizado pela Federação Paulista num ano de mudanças provocadas pela implantação do novo calendário do futebol paulista", explica o empresário Oliveira Júnior, homem-forte do clube. O técnico Ademir Fonseca é o mais entusiasmado e não parece preocupado com o fato de o time atuar no Morumbi. "Nossos jogadores já demonstraram muita personalidade nestes três jogos do Superpaulistão. Continuamos como azarões, mas ainda no páreo." Com a volta de Everaldo, o meia Tita volta a ser opção no banco de reservas. E continua sendo uma opção ofensiva para o segundo tempo. Os jogadores se apresentaram, nesta segunda-feira à tarde, no Estádio Novelli Junior. A comissão técnica pretende trabalhar terça-feira em dois períodos, com um técnico-tático pela manhã e, talvez, o coletivo à tarde.