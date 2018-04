Éverson defende pênalti, Ceará vence o Náutico e continua no G4 da Série B

Não foi um jogo fácil, mas o Ceará bateu o Náutico no estádio Presidente Vargas, nesta noite em Fortaleza, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se manteve dentro do G4, a zona de acesso. O time cearense abriu o placar no início e teve de se segurar para não deixar a vitória escapar, inclusive com uma defesa de pênalti do goleiro Éverson.

Com a vitória, o Ceará chega aos 37 pontos, na terceira colocação, e não pode deixar a zona de acesso à elite no complemento da rodada. O único time que pode ultrapassar os cearenses é o Vila Nova, que tem dois pontos a menos e no sábado enfrentará o lanterna ABC.

O Náutico, na outra ponta da tabela, é o penúltimo colocado com apenas 17 pontos e segue fazendo as contas pela permanência na Série B. O primeiro clube fora da zona de descenso é o Luverdense, que já tem sete pontos a mais do que os pernambucanos e também joga no sábado, contra o Londrina.

O time da casa começou pressionando e logo abriu o placar. Com apenas 13 minutos de bola rolando, Elton cruzou, o goleiro Jeferson trombou com o companheiro Leandro Ávila e a bola sobrou para Lima tocar para o gol. Depois de sair atrás no marcador, o Náutico acordou para o jogo e passou a buscar mais o ataque, mas ainda não conseguia levar muito perigo ao gol defendido por Éverson.

Foi apenas no segundo tempo que o goleiro do Ceará brilhou. Aos dez minutos, Luiz Otávio cometeu pênalti em Gilmar, derrubando o atacante do Náutico dentro da área. Na cobrança, Giovanni parou em bela defesa de Éverson, que caiu no canto direito, viu a bola passar por baixo de seu corpo e se atirou nela com muita coragem.

Nos minutos finais, o Náutico seguiu se expondo. Precisando pontuar para deixar as últimas posições da tabela, o time visitante partiu para o ataque e deu espaço para o adversário contra-atacar, mas o Ceará não soube aproveitar as oportunidades.

Sem inspiração no ataque dos dois times, o jogo terminou mesmo com vitória magra do Ceará, resultado que garantiu a equipe no G4 da Série B por mais uma rodada.

O Náutico só volta a campo em 6 de setembro, quando recebe o Brasil de Pelotas, na Arena Pernambuco, pela 23.ª rodada da Série B. No dia 9, o Ceará visitará o Londrina, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 NÁUTICO

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Richardson, Pedro Ken, Ricardinho (Cafu) e Lima; Lelê (Rafael Carioca) e Elton (Arthur). Técnico: Marcelo Chamusca.

NÁUTICO - Jeferson; Joazi, Breno, Feliphe Gabriel e Henrique Ávila (Bruno Mota); Amaral, William Schuster (Manoel), Diego Miranda e Giovani; Iago (Vinícius) e Gilmar. Técnico: Roberto Fernandes.

GOL - Lima, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Pereira, Luiz Otávio, Richardson e Pedro Ken (Ceará); Amaral e Giovanni (Náutico).

RENDA - R$ 86.046.

PÚBLICO - 7.979 pagantes (8.554 total).

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).