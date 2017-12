Everton acerta contratação de atacante da seleção suíça sub-21 O Everton foi às compras nesta reabertura de janela para transferências na Europa e acertou sua segunda contratação para 2016. O clube assinou com a promessa suíça Shani Tarashaj, de apenas 20, um dos destaques da seleção sub-21 do país. O jogador estava no Grasshoppers.