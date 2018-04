Everton afasta zagueiro que interessa ao City

O zagueiro inglês não participou do treinamento desta quarta-feira do Everton e, apesar das críticas, Moyes avisou que não pretende negociar Lescott. O time de Liverpool já rejeitou duas propostas do Manchester City. A primeira, de 15 milhões de libras (R$ 46 milhões), e outra de 18 milhões de libras (R$ 55 milhões).

"Eu não estou incluindo Joleon Lescott no grupo", disse Moyes, ao site oficial do Everton. "Sua atitude nos últimos dias foi pobre e por esta razão eu não escalei ele", justificou. "Eu sempre o vi como um bom rapaz. Mas eu penso que ele não está apenas se deixando abater, mas levando seu companheiros junto", criticou Moyes.