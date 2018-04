Everton anuncia saída e Moyes fica mais perto do United

O Manchester United ainda não anunciou o nome do seu novo técnico, mas a nota oficial divulgada pelo Everton abre caminho para que Moyes, que vinha sendo apontado como favorito a suceder Ferguson, seja contratado e posteriormente oficializado no comando do time de maior sucesso no futebol inglês nos últimos anos.

"O Everton pode confirmar que David Moyes deixará o clube ao término da temporada", anunciou o clube de Liverpool no seu site oficial. "O treinador se reuniu com o presidente Bill Kenwright ontem pela tarde e confirmou o seu desejo de ir para o Manchester United", revelou a nota.

Ferguson está no comando do Manchester United desde 1986 e anunciou na última quarta-feira que deixará o time após o encerramento desta temporada. Ele acumulou um total de 38 títulos durante esse período, entre eles 13 do Campeonato Inglês, dois da Liga dos Campeões da Europa e cinco da Copa da Inglaterra. O lendário treinador, porém, continuará ligado ao time como diretor e embaixador.

Após o anúncio de Ferguson, o nome de Moyes surgiu com força como principal candidato a sucedê-lo. O também escocês está no comando do Everton desde 2002 e não conquistou títulos de expressão no clube, mas realizou boas campanhas. Agora, ao que parece, apenas detalhes impedem a sua chegada ao Manchester United.