Everton bate Chelsea nos pênaltis na Copa da Inglaterra

No primeiro jogo, disputado em Liverpool, as duas equipes empataram por 1 a 1, o que provocou a realização de um jogo de desempate. E dessa vez o Everton teve mais competência e conseguiu eliminar o atual bicampeão da Copa da Inglaterra. Agora, vai enfrentar o Reading, em partida marcada para o dia 1º de março, em Liverpool.

O Chelsea pressionou o Everton durante quase toda a partida e só não abriu o placar por conta da boa atuação do goleiro Tim Howard. Nos minutos finais do segundo tempo, Fellaini chegou a marcar para o time de Liverpool, mas o árbitro anulou corretamente o gol, pois o jogador estava impedido.

Na prorrogação, o Chelsea abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com gol de Lampard. No entanto, o Everton arrancou o empate em cobrança de falta de Baines, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Na disputa de pênaltis, o Chelsea chegou a estar à frente do marcador, já que Cech defendeu a cobrança de Baines. Porém, Howard pegou o pênalti de Anelka e Ashley Cole chutou por cima do gol. Assim, Phil Neville converteu sua cobrança e definiu o triunfo por 4 a 3 e a classificação do Everton.