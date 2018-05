Everton bate Manchester United por 2 a 0 e continua na cola do Arsenal

LIVERPOOL - O Everton segue sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Se o Arsenal venceu neste domingo, o time de Liverpool não ficou atrás, bateu o Manchester United por 2 a 0, em casa, e segue na quinta colocação do Campeonato Inglês, apenas um ponto atrás da zona que classifica para o torneio continental.

O triunfo deste domingo levou o Everton a 69 pontos, apenas um atrás do Arsenal, que passou pelo Hull City, a três rodadas para o fim do Inglês. Sábado que vem, o time de Liverpool terá pela frente o Southampton, fora de casa. Já o Manchester United está em sétimo, com 57 pontos, e volta a campo sábado com o Norwich, em casa.

Precisando da vitória para não se distanciar do Arsenal, Everton foi para cima e definiu o resultado no primeiro tempo. A equipe da casa abriu o placar aos 28 minutos, quando Lukaku recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu. Phil Jones, que havia escorregado, meteu a mão na bola. O juiz marcou pênalti, que Baines bateu no meio do gol para marcar.

O segundo gol saiu no fim da etapa inicial. Mirallas recebeu dentro da área pela direita. A defesa parou pedindo impedimento e o jogador aproveitou para bater forte, cruzado, sem chances para De Gea. A desvantagem fez o Manchester United se lançar ao ataque no segundo tempo, mas foi o Everton que levou mais perigo nos contra-ataques. Ainda assim, o placar ficou mesmo no 2 a 0.