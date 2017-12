Everton bate o City e se aproxima de final na Copa da Liga Inglesa

Trinta e dois anos depois, a Copa da Liga Inglesa pode voltar a ter uma final entre os dois rivais de Liverpool. Depois de o Liverpool sair na frente na semifinal contra o Stoke, nesta quarta-feira foi a vez de o Everton entrar em campo e vencer o Manchester City por 2 a 1, em casa, e dar um passo importante rumo à decisão.

Cinco vezes campeão da Copa da Inglaterra, o Everton nunca ganhou a Copa da Liga, tendo chegado duas vezes à final do torneio, uma delas, na temporada 1983/1984, diante do Liverpool. Apesar da campanha ruim no Campeonato Inglês, o time azul tem boas chances de brigar pelo título na Copa da Liga.

Nesta quarta-feira, em casa, em Goodison Park, abriu o placar com o argentino Funes Mori, ex-River Plate, que marcou no rebote nos acréscimos do primeiro tempo. O City só conseguiu empatar aos 31 da segunda etapa, com Jesús Navas, em contra-ataque, após linda assistência de Agüero.

Mesmo brigando pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City escalou o que tinha de melhor e queria a vitória em Liverpool. Isso só valoriza a vitória do Everton, que voltou à frente dois minutos depois, com Lukaku, de cabeça, após cruzamento perfeito de Barry.

A partida de volta está marcada para 27 de janeiro, uma quarta-feira, em Manchester. Na outra semifinal, o Liverpool ganhou de 1 a 0 do Stoke City, fora de casa, na terça-feira, e joga por um empate no dia 26, em Liverpool.