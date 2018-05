Everton confirma negociação para ter Donovan

A ida para o futebol inglês permitiria que o norte-americano reforçasse o seu condicionamento físico para a disputa da Copa do Mundo de 2010, em junho. A próxima temporada da Liga Norte-Americana de Futebol (MLS) se iniciará apenas em março.

"Landon é um jogador que David Moyes identifica como alguém que ele gostaria de trazer ao clube", disse Robert Elstone, chefe-executivo do clube. "Nós estamos trabalhando para que isso aconteça e esperamos que nós consigamos um acordo logo entre as partes".

David Beckham, companheiro de Donovan no Galaxy, também deixará os Estados Unidos para uma segunda passagem, por empréstimo, pelo Milan.

Com 42 gols em 120 partidas pelos Estados Unidos, Donovan já passou pelo futebol europeu outras três vezes. Em 1999, quando tinha 16 anos, ele assinou um contrato por seis temporadas com o Bayer Leverkusen, mas não atuou pelo time alemão nos dois anos em que permaneceu no clube. Em seguida, foi negociado com o San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos.

Depois de quatro anos na MLS, ele retornou ao Bayer Leverkusen em janeiro de 2005. No clube, ele atuou nove vezes, mas apenas dois como titular. Dois meses depois, voltou aos Estados Unidos para defender o Los Angeles Galaxy. Neste ano, ele retornou ao futebol alemão para defender o Bayern de Munique e participou de seis jogos.