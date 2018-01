Everton derrota Newcastle por 2 a 1 O Newcastle ficou mais longes dos líderes Arsenal e Manchester United, ao ser derrotado, neste domingo, pelo Everton, por 2 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Com este resultado, o Newcastle segue com 61 pontos, seis atrás dos primeiros colocados. O Everton ocupa a quinta colocação, com 53 pontos.