Everton diz que realiza sonho de jogar no Fluminense A saída de Everton do Barueri demorou a acontecer diante do interesse e das complicadas negociações com Botafogo e Fluminense. O time das Laranjeiras, porém, se deu melhor na disputa com o rival e acertou na segunda-feira a contratação do meia, que afirmou estar realizando um sonho.