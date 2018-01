Everton, do Bragantino, pode ser reforço do Palmeiras O atacante Everton, do Bragantino, deve ser o próximo reforço do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. O próprio jogador reconhece publicamente que as conversas com o time alviverde estão bem encaminhadas. Cautelosos, os diretores do Palmeiras esperam o fim da participação do time de Bragança Paulista no Campeonato Paulista para darem como certa a contratação do jogador, de 21 anos. O contrato de Everton com o Bragantino expira logo após o Paulistão. Os direitos dele pertencem a um empresário de São Bernardo. O Braga também deve levar uma porcentagem no negócio. Everton não vê a hora de acertar tudo. ?É claro que gostaria de jogar no Palmeiras. É um clube grande, com espaço na mídia?, diz ele. Eliminado no Paulistão e na Copa do Brasil, o elenco alviverde volta a treinar quarta-feira. A estréia no Brasileirão é dia 13 de maio, contra o Flamengo, no Rio.