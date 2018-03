Éverton festeja gol decisivo pelo Fla no clássico e marca de jogos 'para poucos'

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na noite deste domingo, no Engenhão, Éverton comemorou o fato de ter sido decisivo em um jogo emblemático de sua trajetória no Flamengo, pois o atacante comemorou 200 jogos com a camisa do clube justamente neste clássico no qual levou o seu time a se classificar por antecipação às semifinais da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

"É algo muito importante (o gol). Já passei por altos e baixos no Flamengo. Só minha família sabe por tudo que passei para estar aqui. É uma marca para poucos jogadores", ressaltou Éverton, para em seguida avisar ao técnico Zé Ricardo que está bem fisicamente para suportar a forte sequência de jogos desta fase inicial da temporada.

"Agora é com o Zé. Se for para jogar quarta e domingo, eu estou tranquilo. Graças a Deus, minha parte física está boa", completou o atacante, se referindo ao duelo contra o América-MG, quarta-feira, no estádio Bezerrão, em Brasília, pela Copa da Primeira Liga, e ao confronto do final de semana contra o Madureira, pelo Carioca.

Já o meia Diego, autor do belo cruzamento que resultou no gol de Guerrero no clássico com o Botafogo, enalteceu o fato de o Flamengo já ter assegurado a classificação às semifinais da Taça Guanabara.

"O objetivo foi cumprido. Independentemente do nome dos jogadores, enfrentamos o Botafogo e também, independentemente da equipe (adversária), a gente entra para vencer. Foi isso que nós fizemos mais uma vez. A equipe jogou de forma contundente, conseguimos nosso primeiro objetivo na temporada, que era obter a classificação com antecipação", afirmou o meio-campista.