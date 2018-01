Everton: Jogador é multado por crítica A diretoria do Everton não gostou de críticas que Craig Bellamy fez ao treinador Graeme Souness, e resolveu multá-lo em US$ 150 mil. O técnico havia dito, no fim de semana, que o atacante galês simulou contusão, para não jogar improvisado no meio-campo, na partida em que sua equipe perdeu para o Arsenal por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês. Bellamy, 25 anos, retrucou. "Que comovente! Além de falar de mim pelas costas, ainda é mentiroso", disparou. A ironia pesou no bolso.