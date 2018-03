Everton perde para Arsenal e vê vaga na Copa da Uefa em risco

O Everton perdeu a chance de confirmar um lugar na próxima temporada da Copa da Uefa ao perder por 1 a 0 para o Arsenal, neste domingo, no Campeonato Inglês. O Arsenal, que chegou a 80 pontos, ainda pode terminar em segundo lugar. Veja também: Classificação/resultados/próximos jogos No outro jogo deste domingo, mesmo eliminado na quarta-feira da Liga dos Campeões, o Liverpool, que já tem uma vaga garantida na competição européia na próxima temporada, venceu o Manchester City por 1 a 0. O espanhol Fernando Torres marcou o único gol da partida aos 13 minutos do segundo tempo. Nicklas Bendtner marcou o único gol do jogo, aos 32 minutos do segundo tempo, contra uma equipe do Everton que precisava apenas de um empate para garantir a quinta colocação e a vaga na Uefa. A derrota significa que o Everton pode ser ultrapassado pelo Aston Vila se perder o próximo jogo, contra o Newcastle United, na rodada final no próximo domingo. O Villa precisa vencer o West Ham United para ter qualquer chance de passar o Everton. O Arsenal, que provavelmente viu a última partida em casa de seu goleiro Jens Lehmann pelo clube, mostrou pouca vontade no segundo tempo antes da grande arrancada de Armand Traore, que depois cruzou para o gol de cabeça de Bendtner. O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, estava orgulhoso de não ter perdido nenhum jogo em casa por qualquer competição durante a temporada. "Temos sido ótimos toda a temporada", disse ele à BBC. "Estivemos tão perto de vencer o campeonato que isso torna o desapontamento ainda maior. Vamos voltar ano que vem e vencer". No sábado, o Manchester United goleou o West Ham em Old Trafford e deu um grande passo rumo à conquista do bicampeonato inglês. O Chelsea enfrenta o Newcastle fora de casa na segunda, no encerramento da rodada e precisa da vitória para continuar sonhando com o título. (Com informações da Reuters e da EFE)