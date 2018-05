Everton pode trocar o Flamengo pelo futebol mexicano

O meia Everton foi negado ao Palmeiras pelo Flamengo em um negócio que envolveria a chegada do atacante Vágner Love ao clube, mas mesmo assim pode deixar o futebol carioca. O jogador pode trocar a Gávea pelo Tigres, do México, nos próximos dias.

O clube carioca recebeu proposta pelo jogador e repassou ao empresário do atleta, Carlos Jatobá, que ficou de analisar as condições. A possibilidade de negociação ocorreu depois que Flamengo e o meia acertaram as bases para a renovação do contrato, que se encerrava no dia 31 de dezembro.

Agora, com a investida do Tigres, o caso ficou indefinido e só deve ser resolvido no início do ano. A diretoria flamenguista espera que Everton não se deixe seduzir pela proposta dos mexicanos, pois conta com ele para formar seu elenco em 2010. Afinal, apesar de ser reserva, o meia tem a confiança do técnico Andrade, que o vê como importante peça no grupo.