Everton pressiona, mas fica apenas no empate com o Crystal Palace pelo Inglês

O empate levou o Crystal Palace a 23 pontos, em sexto, agora três atrás do Tottenham, que hoje estaria classificado para a Liga Europa. Na próxima rodada, a equipe pega o Southampton, em casa, sábado que vem. Já o Everton é o nono colocado, com 22 pontos, e viaja para pegar o Norwich também no sábado.

Nesta segunda, o domínio foi todo do Everton, que chegou a acertar a trave do adversário em duas oportunidades. Mas foi o Crystal Palace que saiu na frente, aos 31 minutos do segundo tempo, com o gol de Scott Dann, aproveitando escanteio da direita. Quando parecia que a derrota era certa, os donos da casa arrancaram ao menos um ponto com Lukaku, aos 36, após bela jogada pelo lado direito.