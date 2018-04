Everton Ribeiro celebra ano e projeta novos títulos com o Cruzeiro

O ano de 2014 foi mais um inesquecível para Everton Ribeiro e o Cruzeiro. O meia foi novamente um dos destaques do futebol nacional e levou o Cruzeiro outra vez ao título do Campeonato Brasileiro, como já havia feito 2013. Mas ele não se dá por satisfeito e projeta novas conquistas já para o ano que vem.

"O ano foi marcante para mim e para a história do Cruzeiro. Porém, vem ai 2015 e muitas disputas vão acontecer, é preciso estar bem preparado para os vários campeonatos que vamos disputar. O clube entra nas competições sempre com o objetivo de conquistar", declarou em entrevista publicada nesta quarta-feira no site do Cruzeiro.

O jogador ainda fez questão de exaltar aquele que considera o principal responsável por este sucesso cruzeirense. "O Marcelo (Oliveira) é um grande profissional, é um paizão para todos aqui do Cruzeiro e para mim em especial. São quatro anos juntos e sempre conquistando os títulos, portanto ele está de parabéns. O Cruzeiro fez muito bem em renovar o contrato do nosso treinador."