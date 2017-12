Everton Ribeiro exibe confiança para final da Copa Sul-Americana

O meia Everton Ribeiro assegurou nesta segunda-feira que a derrota por 2 a 1 para o Independiente no jogo de ida da Copa Sul-Americana não abalou a confiança dele e dos seus companheiros. Ao avaliar as chances de o Flamengo conquistar o título da competição, ele exibiu otimismo, lembrando que a equipe teve uma boa atuação no jogo de ida.

+ Conmebol faz teste antidoping em jogadores do Flamengo

+ Indignado, Guerrero fala sobre suspensão imposta pela Fifa: 'Sou inocente'

+ Flamengo renova contrato do zagueiro Juan para mais uma temporada

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O otimismo é muito grande. Fomos melhores em uma boa parte do jogo, mesmo fora de casa. Agora jogamos em casa e com a nossa torcida para reverter o resultado", afirmou Everton Ribeiro, confiante que o apoio da torcida do Flamengo no Maracanã lotado poderá fazer a diferença na próxima quarta-feira.

Apesar disso, o jogador reconheceu que o Independiente fará de tudo para valorizar a vantagem conquistada na Argentina. Assim, Everton Ribeiro pediu mais atenção do time e foco para não cair em provocações dos rivais. "Não podemos cair na pilha deles. Temos que fazer o nosso jogo e errar o mínimo possível", disse.

Com uma atuação apagada no jogo de ida, Everton Ribeiro foi alvo de críticas de torcedores do Flamengo. Ainda assim, ele garante que vive um momento especial por já participar de uma final em seu primeiro ano no clube e promete que não faltará dedicação para ajudar a equipe a ser campeã. "Estou muito feliz, vou disputar minha primeira final. Vai ser importante terminar com um título esse ano, vou dar o meu máximo para sair com a vitória", comentou.

Derrotado, o Flamengo precisa de uma vitória por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, no Maracanã, para faturar o título da Sul-Americana. Triunfo pela vantagem mínima levará o duelo para a prorrogação. O Independiente será campeão com qualquer outro resultado.