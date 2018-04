Everton Ribeiro inicia ano sonhando com Copa do Mundo

BELO HORIZONTE - Destaque do Cruzeiro na conquista do Campeonato Brasileiro no ano passado, o meia Everton Ribeiro começa 2014 sonhando alto. Neste domingo, ele estreia no Campeonato Mineiro diante da URT, no Mineirão, mas revelou que vai jogar pensando em convencer o técnico Luiz Felipe Scolari a convocá-lo para a Copa do Mundo.

"Vamos entrar focados e impor o nosso ritmo para vencer o jogo e manter o bom aproveitamento na estreia. Tenho que começar com tudo, no domingo, no Mineiro, e continuar crescendo a todo o momento. Quando puder jogar, vou me dedicar ao máximo para ser lembrado pelo Felipão", disse.

Para Everton Ribeiro, o Cruzeiro pode ter ainda mais sucesso na atual temporada, em razão do maior entrosamento e experiência do elenco. "É um time mais maduro, que já se conhece, apesar de ter feito um grande ano em 2013. Podemos melhorar e vamos nos aprimorar para chegar voando dentro de campo. Tenho que fazer o meu melhor para também tentar chegar à seleção", afirmou.