Everton Ribeiro vê Cruzeiro mais forte com reforços

BELO HORIZONTE - Campeão brasileiro em 2013, o Cruzeiro decidiu ser ativo no mercado de transferências e já se reforçou para 2014 com as chegadas do lateral-esquerdo Miguel Samudio, do meia Marlone, do volante Rodrigo Souza e do zagueiro Vilson. Essas contratações foram aprovadas pelo meia Everton Ribeiro, pois, na sua opinião, o time ficou ainda mais forte.

"Sem dúvida. Nossa diretoria junto com a comissão técnica trouxe jogadores que já demonstraram o seu potencial, então são bem-vindos para nos ajudar a ficar mais forte para buscar, a cada competição, os títulos", elogiou o camisa 17, destaque do time na conquista do título do Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro sabe que o nível de exigência vai aumentar no Cruzeiro em 2014 e as dificuldades também serão maiores, pois o time participará da Copa Libertadores.

Mas o meia acredita que o time tem condições de transpor os desafios nesta temporada. "Vai ser um grande desafio para a gente manter o mesmo nível e buscar essa Libertadores tão sonhada por todos. Sei que é uma competição muito difícil que é muito disputada, então é preparar bem para poder chegar bem focado, jogo a jogo e ir passando de fase para quem sabe ser campeão", disse.