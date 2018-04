Everton se recupera, derrota o QPR por 3 a 1 e sobe no Inglês

Finalmente com mais sorte do que azar em campo, o Everton se recuperou no Campeonato Inglês ao derrotar o Queens Park Rangers por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pelo encerramento da 16.ª rodada da competição. Depois de sofrer com derrotas ou empates nos minutos finais, o time da casa contou com desvios de zagueiros rivais para marcar os gols do triunfo contra a equipe londrina.

Agora com 21 pontos, o Everton se iguala na pontuação ao rival Liverpool e fica na frente na tabela de classificação, na 10.ª colocação, por ter mais saldo de gols (3 a -3). Está cinco pontos atrás do Southampton, o quinto colocado, que hoje teria uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Já o Queens Park Rangers voltou à zona de rebaixamento ao final desta rodada - é o 18.º, com 14 pontos.

Em campo, o Everton foi superior o tempo todo e foi para o intervalo ganhando por 2 a 0. Isso graças a um chute potente de Ross Barkley, aos 33 minutos, e a uma falta bem cobrada pelo belga Kevin Mirallas, aos 44. Nos dois lances, a bola desviou em um zagueiro e enganou o goleiro do Queens Park Rangers.

Na segunda etapa, O time de Liverpool evitou qualquer chance de reação do rival nos primeiros minutos e conseguiu o terceiro gol aos 8. Após cruzamento da direita para a pequena área, Steven Naismith cabeceou cruzado e a bola ainda bateu em um zagueiro antes de entrar. No final, aos 35, Bobby Zamora diminuiu para o Queens Park Rangers.