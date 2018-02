Everton tenta encostar no Chelsea O Everton (3.º colocado, 33 pontos) abre neste sábado a rodada do Campeonato Inglês contra o Liverpool buscando uma vitória para encostar no líder Chelsea, que tem 39 pontos. Se ganhar do atual sétimo colocado (o Liverpool tem 24 pontos), o Everton fica na torcida por um empate do rival no clássico londrino contra o Arsenal, marcado para domingo. Os outros jogos da rodada neste sábado são: Crystal Palace e Blackburn Rovers; Manchester City e Tottenham Hotspur; Newcastle e Portsmouth; Norwich e Bolton; Southampton e Middlesbrough; West Bromwich e Charlton.