Everton treina e pode ser titular do Flamengo contra o América-MG

O Flamengo deve ter uma equipe modificada para enfrentar o América-MG, quarta-feira, pela 35.ª rodada do Brasileirão. No treino tático desta sexta-feira, o técnico Zé Ricardo escalou Everton entre os titulares, deixando em dúvida o dono de uma vaga no ataque. Fernandinho e Gabriel disputam esse espaço.

O treinador terá diversos desfalques para escalar a equipe em Belo Horizonte. O goleiro Alex Muralha e o atacante Paolo Guerrero estarão no jogo entre Brasil e Peru, terça, em Lima, e não devem jogar horas depois no Rio. Além disso, os zagueiros Rafael Vaz e Réver e o atacante Emerson estão suspenso.

Pelo que Zé Ricardo indicou nesta sexta, o Flamengo deve jogar com: Paulo Victor; Pará, Juan, Donatti e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Everton, Fernandinho (Gabriel) e Leandro Damião.

O duelo estava previamente marcado para acontecer no Independência, mas foi transferido para o Mineirão, a pedido do América-MG. O jogo pode definir o rebaixamento do time mineiro.