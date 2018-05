Everton vence a sétima seguida, passa o Arsenal e vai ao G-4

SUNDERLAND - As duas equipes que vivem melhor momento no Campeonato Inglês são da mesma cidade e ela não é nem Londres nem Manchester. Enquanto o Liverpool lidera a competição para tentar voltar a ser campeão depois de 24 anos, o Everton busca um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. Neste sábado, venceu o sétimo jogo seguido e finalmente entrou no G-4, ultrapassando provisoriamente o Arsenal.

A vitória deste sábado, sobre o lanterna Sunderland, foi magra, por 1 a 0, fruto de um gol contra do zagueiro Brown, aos 30 minutos do segundo tempo. Mas era o resultado que o Everton precisava para chegar à sétima vitória seguida e aos 66 pontos, passando o Arsenal, time que bateu na rodada passada, por 3 a 0, e que estacionou nos 64.

A partida em Sunderland foi válida pela 34.ª rodada, mas o Everton tem uma partida de atraso. Assim, tem os mesmos 33 jogos que o Arsenal. A briga pelo topo, porém, está um pouco distante, tendo Liverpool (74 pontos), Chelsea (72) e Manchester City (70). No domingo, City e Liverpool se enfrentam na terra dos Beatles.

OUTROS JOGOS

Outro time que brigava pela Liga dos Campeões era o Tottenham, mas a chance de conseguir uma vaga pelo menos nos playoffs é cada vez menor. Neste sábado, o time londrino buscou um empate incrível contra o West Bromwich, fora de casa, em 3 a 3, mas o resultado de nada serviu para a classificação. Aliás, foi o único dos seis jogos do dia que não terminou em 1 a 0.

O West Bromwich abriu 3 a 0 aos 31 minutos do primeiro tempo, depois que Adebayor perdeu um pênalti. O time de Paulinho (que foi titular) descontou num gol contra, fez o segundo já na etapa final e chegou ao empate aos 49 minutos, com Eriksen. Mas, com 60 pontos, já aparece a seis do Everton, que tem um jogo a menos, a cinco rodadas do fim do Inglês.

Na briga contra o rebaixamento, o Cardiff City, do brasileiro Fábio, venceu o Southampton por 1 a 0 e foi aos 29 pontos, no 19.º lugar, ainda na zona de rebaixamento. O time que está diretamente acima, o Fulham, também venceu, fazendo 1 a 0 no Norwich. Assim, chegou aos 30 pontos, dois a menos que o rival, primeiro time fora da degola. O Sunderland, com 25, é o último.

Tentando escapar da ameaça, o Crystal Palace chegou à terceira vitória seguida ao ganhar do Aston Villa por 1 a 0. Com 37 pontos, passou o rival, que segue com 34. Já o Stoke, que só cumpre tabela, enfrentou outro time sem pretensões, o Newcastle, e venceu por 1 a 0.