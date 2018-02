Everton vence Arsenal em casa com gol no último minuto Mesmo jogando mal, o Everton conseguiu vencer o Arsenal em casa, neste domingo, por 1 a 0, em jogo válido pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. Os visitantes até que tentaram e pressionaram os anfitriões durante toda a partida e quando tudo levava a crer que o duelo terminaria empatado, Johnson marcou o gol da vitória do time de Liverpool aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Everton chegou aos 46 pontos e assumiu a sexta posição do campeonato. Já o Arsenal, permanece com 55 e fica em terceiro, se distanciando cada vez mais dos líderes Manchester United e Chelsea. Em outro jogo deste domingo, o Liverpool ficou no empate sem gols com o Aston Villa e chegou a 54 pontos, ocupando a quarta colocação. Os anfitriões somam 34 e ocupam a 13.ª posição. Fechando a rodada, o Charlton venceu em casa o Newcastle por 2 a 0 e chegou a 27 pontos, na 18ª colocação. Já os visitantes permanecem com 38 e estão em 11º lugar.