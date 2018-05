Everton vence e avança às quartas de final da Copa da Inglaterra

No duelo entre times da primeira divisão, o Everton derrotou o Bournemouth por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, e avançou para as quartas de final da Copa da Inglaterra. O inglês Ross Barkley e belga Romelu Lukaku marcaram os gols da vitória dos visitantes.

O Reading, da segunda divisão, venceu o West Bromwich, da primeira, por 3 a 1, com um gol brasileiro. Darren Fletcher abriu o placar para os visitantes, mas Paul McShane, Michael Hector e o brasileiro Lucas Piazon garantiram a classificação dos donos da casa para a próxima fase.

Em Londres, o Watford bateu o Leeds United por 1 a 0, graças a um gol contra de Scott Wootton. Com o término dos jogos deste sábado, a única partida que terá volta, conhecida como "replay", será o duelo entre Arsenal e Hull City, que ficaram no empate sem gols, no Emirates Stadium.