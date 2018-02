Everton vence e é 2º na Inglaterra Em partida válida pela 17ª rodada, a equipe do Everton derrotou o Liverpool por 1 a 0 neste sábado e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês. Está agora a três pontos do líder Chelsea. Jogando no estádio de Goodison Park, o Everton marcou com o irlandês Lee Carsley, aos 22 da segunda etapa. O resultado confirma a equipe como uma das surpresas da temporada. Já o Liverpool se mantém na sétima posição, com 24 pontos. Em outro jogo deste sábado, o Norwich venceu o Bolton Wanderers por 3 a 2, jogando em casa. Marcaram para a equipe local o sueco Mathias Svensson (2) e Darren Huckerby, de pênalti. O nigeriano Jay-Jay Okocha e o espanhol Fernando Hierro, de cabeça, descontaram. O Newcastle United não passou de um empate em 1 a 1 com o Portsmouth no campo de St James Park, enquanto Crystal Palace e Blackburn Rovers ficaram no 0 a 0. Já o Tottenham venceu o Manchester City por 1 a 0, na casa do adversário, com um gol do atacante francês Frederik Kanoute. No estádio de St Mary, o Middlesbrough conseguiu igualar uma desvantagem de dois gols nos últimos minutos de jogo e ficou no 2 a 2 com o Southampton, enquanto o Charlton Athletic derrotou por 1 a 0 o West Bromwich Albion, graças a um gol de Matthew Holland. Neste domingo, a rodada prossegue com o clássico londrino Arsenal x Chelsea e a partida Aston Villa x Birmingham City. A rodada será completada na segunda-feira com o jogo entre Fulham e Manchester United. Veja todos os resultados deste sábado: - Crystal Palace 0 x 0 Blackburn Rovers - Everton 1 x 0 Liverpool - Manchester City 0 x 1 Tottenham Hotspur - Newcastle United 1 x 1 Portsmouth - Norwich 3 x 2 Bolton Wanderers - Southampton 2 x 2 Middlesbrough - West Bromwich 0 x 1 Charlton Athletic